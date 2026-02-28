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28 февраля, 20:23

Волейбольный «Зенит» из Петербурга разгромил «Факел-Ямал» в 28-м туре Суперлиги

Руслан Минаев

Петербургский «Зенит» одержал победу над клубом «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя в матче 28-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Зенит» набрал 70 очков и занимает второе место в таблице чемпионата России. «Факел-Ямал» с 35 очками — на 9-й строчке.

В предпоследнем туре регулярного чемпионата «Факел-Ямал» 6 марта примет дома кемеровский «Кузбасс». «Зенит» 9 марта сыграет на выезде с новосибирским «Локомотивом».

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Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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