«Зенит-Казань» обыграл питерский «Зенит» и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу
«Зенит-Казань» обыграл питерский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).
Команда из столицы Татарстана выиграла финальную серию со счетом 3-0 и стала победителем мужской суперлиги.
«Зенит-Казань» стал 13-кратным чемпионом России.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Финал
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (21:25, 16:25, 15:25)
19 апреля.
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