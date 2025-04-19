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Сегодня, 18:29

«Зенит-Казань» обыграл питерский «Зенит» и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу

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Волейболисты казанского «Зенита» в матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Фото ВК «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» обыграл питерский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

Команда из столицы Татарстана выиграла финальную серию со счетом 3-0 и стала победителем мужской суперлиги.

«Зенит-Казань» стал 13-кратным чемпионом России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (21:25, 16:25, 15:25)

19 апреля.

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