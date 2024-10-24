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Сегодня, 21:19

Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга

Руслан Минаев
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Казанский «Зенит» на выезде победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 9-го тура супериги — 3:0.

Казанцы одержали 8-ю победу подряд и с 23 очками лидируют в таблице чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах.

«Зенит» из Казани 28 октября сыграет на выезде с «Динамо» из Ленинградской области. Питерский «Зенит» примет «Нову» 6 ноября.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (24:26, 19:25, 22:25)

ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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