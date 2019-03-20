"Зенит" поможет волейболисту, семья которого стала жертвой расизма

Источник "СЭ" в волейбольном клубе "Зенит" (Санкт-Петербург) заявил, что в команде считают ненормальной ситуацию с проявлении расизма в отношении дочери кубинского игрока Ореола Камехо. Четырехлетняя девочка якобы лишилась возможности посещать занятия из-за того, что некоторые богатые родители в школе танцев были против общения их детей с темнокожим ребенком и требовали от руководителя учреждения "принять меры".

"Клуб очевидно будет делать все, чтобы максимально помочь игроку и его семье в данной ситуации. Но надо отметить важный момент: жена Камехо сама выбирала школу. Эта школа, как и балет в принципе, к "Зениту" отношения не имеет. Ей насоветовала подруга, а теперь всем надо над этим работать в тот момент, когда впереди у команды ответственная игра", – заявил источник "СЭ".

Ранее супруга Камехо Присцилла рассказала в соцсетях о том, что директор школы предложила перевести дочку на индивидуальные занятия без объяснения причин. При этом аккаунт танцевальной школы уточнил, что все произошло с целью улучшения дисциплины, так как воспитанница не выполняла указания преподавателя. Данное предложение было сделано для лучшей адаптации ребенка к школе, и оно не было вызвано ее цветом кожи или национальностью. Однако семья восприняла случившееся как проявление расизма.

Ореол Камехо недавно получил российское гражданство и хочет выступать за сборную России. Доигровщик "Зенита" – кубинец по национальности. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства. (Дмитрий Сомов)