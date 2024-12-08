«Зенит-Казань» сыграет с московским «Динамо» в финале Кубка России по волейболу

«Зенит-Казань» стал вторым финалистом Кубка России по волейболу 2024 года.

На стадии 1/2 финала казанские спортсмены дважды обыграли новосибирский «Локомотив». Первый матч завершился со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу «Зенита», а во второй игре казанский клуб был сильнее в четырех сетах — 30:28, 25:19, 20:25, 25:19.

В финале Кубка России «Зенит» встретится с московским «Динамо», которое накануне по сумме двух матчей обыграло «Кузбасс».