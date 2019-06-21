"Зенит-Казань" попрощался со Спиридоновым и Алексеевым

Алексей Спиридонов и Никита Алексеев покинут "Зенит-Казань". Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик, посвященный их уходу.
– Желаем ребятам крепкого здоровья, успешного продолжения карьеры, и новых побед как на площадках, так и за их пределами, – отмечено в Твиттере клуба.
Желаем ребятам крепкого здоровья, успешного продолжения карьеры, и новых побед как на площадках так и за их пределами! 🔥 ⤵️https://t.co/a58UqHN5uN#ЗарядисьВолейболом #3ZEN pic.twitter.com/Jdg5464X78— Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) 21 июня 2019 г.
Оба игрока продолжат карьеру в уфимском "Урале", в котором выступали ранее.
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