"Зенит-Казань" попрощался со Спиридоновым и Алексеевым

Алексей Спиридонов и Никита Алексеев покинут "Зенит-Казань". Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик, посвященный их уходу.

– Желаем ребятам крепкого здоровья, успешного продолжения карьеры, и новых побед как на площадках, так и за их пределами, – отмечено в Твиттере клуба.

Оба игрока продолжат карьеру в уфимском "Урале"​, в котором выступали ранее.