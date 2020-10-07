«Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор», «Локомотив» победил «Нефтяник»

В матче третьего тура в российской Суперлиге Париматч по волейболу среди мужчин «Зенит-Казань» победил «Югру-Самотлор» (3:1). В другой игре новосибирский «Локомотив» обыграл «Нефтяник» (3:0). «Зенит-Казань» и «Нефтяник» лидируют в турнирной таблице с семью очками.

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:19)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 17:25)

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:21)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:17)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15)

7 октября.