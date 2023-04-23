«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» и стал первым финалистом плей-офф мужской суперлиги
«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в четвертом матче полуфинала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу — 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:13).
Казанцы выиграли серию против новосибирцев со счетом 3-1 и стали первыми финалистами плей-офф суперлиги нынешнего сезона.
Соперником казанского клуба по финалу станет победитель полуфинала «Динамо» (Москва) — «Зенит» — (Санкт-Петербург) (счет в серии — 2-0).
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Зенит-Казань» (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:13)
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