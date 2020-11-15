«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»
20:42
Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче 9-го тура Париматч мужской суперлиги.
«Зенит» не потерпел пока ни одного поражения в чемпионате России, выиграв все 9 матчей.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Белогорье (Белгород) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (22:25, 19:25, 25:19, 22:25)
15 ноября.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:17)
15 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/