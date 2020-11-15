«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче 9-го тура Париматч мужской суперлиги.

«Зенит» не потерпел пока ни одного поражения в чемпионате России, выиграв все 9 матчей.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Белогорье (Белгород) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (22:25, 19:25, 25:19, 22:25)

15 ноября.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:17)

15 ноября.