«Зенит-Казань» на своей площадке проиграл московскому «Динамо»

«Зенит-Казань» на своей площадке на тай-брейке потерпел поражение от московского «Динамо» во встрече 6-го тура чемпионата России по волейболу.

Столичная команда набрала 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице суперлиги. «Зенит-Казань» идет вторым (16 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Динамо М (Москва) — 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15)

6 ноября.

АСК (Нижний Новгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 11:25, 14:16)

6 ноября.