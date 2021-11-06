«Зенит-Казань» на своей площадке проиграл московскому «Динамо»
20:43
«Зенит-Казань» на своей площадке на тай-брейке потерпел поражение от московского «Динамо» во встрече 6-го тура чемпионата России по волейболу.
Столичная команда набрала 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице суперлиги. «Зенит-Казань» идет вторым (16 очков).
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
Зенит-Казань (Казань) — Динамо М (Москва) — 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15)
6 ноября.
АСК (Нижний Новгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 11:25, 14:16)
6 ноября.
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