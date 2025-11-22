Волейбол
Сегодня, 21:07

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Казани

Руслан Минаев

«Локомотив» на выезде победил казанский «Зенит» в матче 8-го тура Суперлиги — 3:1.

Новосибирцы одержали 8 побед в 8 играх и с 24 очками лидируют в таблице чемпионата. Казанский клуб с 20 очками на 3-й строчке. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.

В другом матче «Кузбасс» дома обыграл «Ярославич» — 3:1.

8-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31)

