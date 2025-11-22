«Локомотив» обыграл «Зенит» в Казани
«Локомотив» на выезде победил казанский «Зенит» в матче 8-го тура Суперлиги — 3:1.
Новосибирцы одержали 8 побед в 8 играх и с 24 очками лидируют в таблице чемпионата. Казанский клуб с 20 очками на 3-й строчке. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.
В другом матче «Кузбасс» дома обыграл «Ярославич» — 3:1.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
8-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23)
«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31)
