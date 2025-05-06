Волейбол
6 мая, 20:46

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в «Финале шести» Кубка России

Руслан Минаев

Казанский «Зенит» победил московское «Динамо» во втором матче «Финала шести» Кубка России — 3:0.

Ранее 6 мая «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

В следующем матче «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграет с «Белогорьем» 8 мая. Встреча начнется в 16.00 мск. «Локомотив» встретится с «Белогорьем» 7 мая в 16.00 мск.

Казанский «Зенит» 8 мая сыграет с «Динамо» (Сосновый Бор), начало — в 19.00 мск. Московское «Динамо» сыграет с бело-голубыми 7 мая, начало — в 19.00 мск.

«Финал шести» завершится 11 мая. Турнир проходит в Казани.

