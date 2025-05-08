«Зенит-Казань» победил «Динамо-ЛО» в заключительном матче группового этапа Кубка России

«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в последнем матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужчин — 3:1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20).

Казанская команда выиграла две встречи на этой стадии и заняла первое место в квартете «А». Клуб из Ленинградской области (0 баллов) расположился на последней строчке. Таким образом, в полуфинал из данной группы вышли «Зенит» и московское «Динамо» (3 очка).

Еще двумя полуфиналистами стали «Зенит» из Санкт-Петербурга и новосибирский «Локомотив». Игры пройдут в субботу, 10 мая.