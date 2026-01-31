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31 января, 20:30

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» и одержал 14-ю победу подряд

Руслан Минаев

Казанский «Зенит» дома победил «Белогорье» в матче 22-го тура чемпионата России — 3:1.

Команда из Татарстана одержала 14-ю победу подряд. «Зенит» набрал 60 очков и лидирует в таблице Суперлиги.

«Белогорье» с 43 очками располагается на пятой строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

22-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:20)

31 января.

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (23:25, 25:21, 25:17, 19:25, 15:13)

31 января.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9)

31 января.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24)

31 января.

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ВК Зенит (Казань)
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ВК НОВА
ВК Урал (Уфа)
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