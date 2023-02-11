«Зенит» из Санкт-Петербурга прервал свою серию из трех поражений подряд в мужской суперлиге
Петербургский «Зенит» одержал победу над минским «Строителем» в матче мужской суперлиги по волейболу.
«Зенит» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» из Казани.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
22-й тур
Енисей (Красноярск) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 17:25, 26:24, 20:25)
11 февраля.
Нова (Новокуйбышевск) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:2 (25:20, 18:25, 25:21, 20:25, 15:13)
11 февраля.
Урал (Уфа) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)
11 февраля.
Строитель (Минск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 22:25, 17:25)
11 февраля.
Динамо М (Москва) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 25:23)
11 февраля.
Белогорье (Белгород) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (19:25, 25:21, 17:25, 23:25)
11 февраля.