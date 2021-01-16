«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу
18:05
Санкт-петербургский «Зенит» нанес поражение «Локомотиву» из Новосибирска в матче 18-го тура мужской Париматч суперлиги.
«Зенит» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:19, 19:25, 25:17, 25:22)
16 января.
18-й тур
Локомотив Н (Новосибирск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (20:25, 12:25, 15:25)
16 января.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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