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«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу

18:05
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Санкт-петербургский «Зенит» нанес поражение «Локомотиву» из Новосибирска в матче 18-го тура мужской Париматч суперлиги.

«Зенит» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:19, 19:25, 25:17, 25:22)

16 января.

18-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (20:25, 12:25, 15:25)

16 января.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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