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«Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке одолел «Факел»

19:24
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«Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке одолел «Факел» из Нового Уренгоя в матче мужской суперлиги — 3-2.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 22:25)

19 ноября.

Урал (Уфа) — Динамо М (Москва) — 2:3 (26:24, 25:23, 17:25, 20:25, 12:15)

19 ноября.

Факел (Новый Уренгой) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 25:19, 7:15)

19 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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