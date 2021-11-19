«Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке одолел «Факел»
19:24
«Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке одолел «Факел» из Нового Уренгоя в матче мужской суперлиги — 3-2.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
8-й тур
Енисей (Красноярск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 22:25)
19 ноября.
Урал (Уфа) — Динамо М (Москва) — 2:3 (26:24, 25:23, 17:25, 20:25, 12:15)
19 ноября.
Факел (Новый Уренгой) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 25:19, 7:15)
19 ноября.
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