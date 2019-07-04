Диагональный Денис Земченок перешел в казанский "Зенит", информирует официальный Twitter клуба.

31-летний российский спортсмен уже защищал цвета "Зенита" в сезоне 2016/17. Тогда он провел 39 матчей и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Земченок был капитаном "Белогорья", став лучшим бомбардиром команды и завоевав Кубок вызова.