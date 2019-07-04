Диагональный Денис Земченок перешел в казанский "Зенит", информирует официальный Twitter клуба.
31-летний российский спортсмен уже защищал цвета "Зенита" в сезоне 2016/17. Тогда он провел 39 матчей и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне Земченок был капитаном "Белогорья", став лучшим бомбардиром команды и завоевав Кубок вызова.
⚡⚡⚡— Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) 4 июля 2019 г.
Очередной трансфер этого лета 😎
Диагональный Денис Земчёнок пополнил состав нашего клуба!
С возвращением, Денис! 💙#ЗарядисьВолейболом pic.twitter.com/6gsYThGQFU
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