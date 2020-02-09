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«Заречье-Одинцово» уступило «Уралочке-НТМК»

9 февраля 2020, 21:32
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В матче 14-го тура женской суперлиги «Заречье-Одинцово» принимало «Уралочку-НТМК». Гости одержали победу в четырех сетах — 3:1.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

14-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 2:3 (25:21, 23:25, 25:12, 19:25, 10:15)

9 февраля.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 21:25)

9 февраля.

Минчанка (Минск) — Протон (Саратов) — 3:2 (25:23, 21:25, 25:14, 14:25, 15:10)

9 февраля.

Дополнительная информация:

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

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