«Заречье-Одинцово» уступило «Уралочка-НТМК»
21:32
В матче 14-го тура женской суперлиги «Заречье-Одинцово» принимало «Уралочку-НТМК». Гости одержали победу в четырех сетах — 3:1.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
14-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 2:3 (25:21, 23:25, 25:12, 19:25, 10:15)
9 февраля.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 21:25)
9 февраля.
Минчанка (Минск) — Протон (Саратов) — 3:2 (25:23, 21:25, 25:14, 14:25, 15:10)
9 февраля.
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