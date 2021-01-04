«Заречье-Одинцово» уступило «Динамо-Метар»
19:23
«Заречье-Одинцово» на своей площадке уступило «Динамо-Метар» в матче 17-го тура Париматч суперлиги среди женских команды. Исход встречи был решен в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
17-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
4 января.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (21:25, 16:25, 22:25)
4 января.
Протон (Саратов) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:12)
4 января.
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