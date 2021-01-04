«Заречье-Одинцово» уступило «Динамо-Метар»

«Заречье-Одинцово» на своей площадке уступило «Динамо-Метар» в матче 17-го тура Париматч суперлиги среди женских команды. Исход встречи был решен в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

17-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

4 января.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (21:25, 16:25, 22:25)

4 января.

Протон (Саратов) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:12)

4 января.