«Тулица» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово»

«Тулица» победила «Заречье-Одинцово» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 25:10, 25:20, 25:17. Клуб из Тульской области набрал 26 очков и занимает первое место. У «Заречья» три очка и последняя, 14-я позиция.

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Тулица» (Тульская область) — 0:3 (10:25, 20:25, 17:25)