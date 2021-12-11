«Тулица» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово»
20:43
«Тулица» победила «Заречье-Одинцово» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 25:10, 25:20, 25:17. Клуб из Тульской области набрал 26 очков и занимает первое место. У «Заречья» три очка и последняя, 14-я позиция.
Чемпионат России. Женщины
10-й тур
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Тулица» (Тульская область) — 0:3 (10:25, 20:25, 17:25)
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