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«Заречье-Одинцово» победило «Липецк» на тай-брейке

19:24

В матче 19-го тура женской Париматч суперлиги «Заречье-Одинцово» принимало «Липецк». Хозяйки взяли верх на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

19-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 2:3 (27:25, 20:25, 25:23, 21:25, 5:15)

16 января.

Динамо-Метар (Челябинск) — Спарта (Нижний Новгород) — 2:3 (30:28, 23:25, 25:18, 15:25, 8:15)

16 января.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:2 (25:23, 22:25, 18:25, 25:22, 15:12)

16 января.

Протон (Саратов) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (19:25, 19:25, 15:25)

16 января.

Динамо М (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область)

16 января.

Матч отложен

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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