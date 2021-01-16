«Заречье-Одинцово» победило «Липецк» на тай-брейке
В матче 19-го тура женской Париматч суперлиги «Заречье-Одинцово» принимало «Липецк». Хозяйки взяли верх на тай-брейке.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
19-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 2:3 (27:25, 20:25, 25:23, 21:25, 5:15)
16 января.
Динамо-Метар (Челябинск) — Спарта (Нижний Новгород) — 2:3 (30:28, 23:25, 25:18, 15:25, 8:15)
16 января.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:2 (25:23, 22:25, 18:25, 25:22, 15:12)
16 января.
Протон (Саратов) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (19:25, 19:25, 15:25)
16 января.
Динамо М (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область)
16 января.
Матч отложен
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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