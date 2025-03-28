«Динамо-Ак Барс» победило «Заречье-Одинцово» и вышло в финал женской суперлиги

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал женской суперлиги.

Волейболистки казанского клуба на выезде обыграли «Заречье-Одинцово» в третьем матче полуфинальной серии — 3:0.

«Динамо-Ак Барс» победило в серии со счетом 3-0. В другом полуфинале играют «Лококомотив» и «Ленинградка» (счет в серии 1-1).

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (20:25, 21:25, 20:25)