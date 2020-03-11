Запрет на проведение массовых мероприятий не коснется волейбольного клуба «Динамо»

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев рассказал, что запрет на проведение в столице массовых мероприятий свыше 5000 человек, не повлияет на игры мужской и женской команд бело-голубых.

— Во дворце спорта «Динамо», на улице Лавочкина, где проводят игры наша мужская и женская команды, арена не вмещает свыше 5000 зрителей, поэтому мы чисто физически не можем нарушить указ мэра, — сказал Зиничев. Да и больше 3000 болельщиков у нас никогда не бывает, поэтому к этому запрету мы относимся спокойно и будем проводить матчи на радость нашим зрителям.

Вчера в Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничение действует до 10 апреля. Об этом говорится в указе мэра столицы России Сергея Собянина. (Петр Григоренко)