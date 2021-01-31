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«Югра-Самотлор» обыграла «Белогорье» и прервала серию из четырех поражений

17:16
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Волейболисты команды «Югра-Самотлор» одержали победу над клубом «Белогорье» в рамках 20-го тура мужской суперлиги Париматч.

Встреча проходила в Нижневартовске и завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0.

«Югра-Самотлор» прервала серию из четырех поражений кряду.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:20)

31 января.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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