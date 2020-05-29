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«Югра» расторгла контракт с Рудневым, которого дисквалифицировали за допинг

10:22
Вячеслав Руднев. Фото ВК «Локомотив».
Вячеслав Руднев. Фото ВК «Локомотив».

«Югра-Самотлор» объявил о расторжении контракта с диагональным Вячеславом Рудневым, сообщает официальный сайт клуба. Ранее спортсмена дисквалифицировали на два года за применение запрещенных препаратов.

— Со спортсменом расторгнут спортивный контракт, и он уехал из Нижневартовска. Появление в организме Руднева запрещенного препарата носит бытовой характер, ответственность за это лежит исключительно на спортсмене, — говорится в заявлении.

В минувшем чемпионате России «Югра» заняла 13-е месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://www.ugra-samotlor.ru/

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