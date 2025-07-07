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7 июля 2025, 16:37

Яременко назвал волейбол одним из самых любимых видов спорта в России

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко заявил, что волейбол является одним из самых любимых видов спорта в России и продолжает набирать популярность. По решению Международной федераций волейбола в этом году 7 июля впервые празднуется Всемирный день волейбола.

«Значимость этого праздника трудно переоценить, — приводит ТАСС слова Яременко. — Если 9 февраля считается днем рождения волейбола, то 7 июля — день, когда его создатель Уильям Джозеф Морган представил игру общественности. Поэтому новая дата — еще один повод отдать дань уважения любимому виду спорта».

28 июля в России отметят 102-й день рождения отечественного волейбола.

«Столетие, как вы помните, мы отмечали всей страной с большим размахом. Это говорит о наших собственных исторических и победных традициях, которые развивают и популяризируют волейбол. Этапы и финалы турниров по пляжному волейболу и волейболу на снегу по уровню организации не уступают международным, Суперлига по-прежнему считается одной из сильнейших в мире. И волейбол остается одной из самых любимых игр в нашей стране, а сейчас интерес к нашему виду спорта заметно растет», — добавил Яременко.

Источник: ТАСС
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