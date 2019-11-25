Яременко назначен куратором женской сборной России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что теперь он курирует деятельность женской сборной России, информирует РИА «Новости».

Итальянский специалист Серджио Бузато 14 ноября был назначен главным тренером женской сборной России, а в понедельник президент ВФВ Станислав Шевченко сообщил, что контракт итальянца с федерацией подписан до конца Олимпиады 2020 года. В сентябре под руководством 53-летнего итальянца, временно исполнявшего обязанности главного тренера национальной команды, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира.