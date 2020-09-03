Российская волейболистка Татьяна Кошелева в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к советскому наследию.

— Я почти не застала СССР, разве что в воспитании. Надеюсь, что все тоталитарное в прошлом. А из истории нужно уметь брать лучшее. В системе тоже есть какие-то плюсы. В Китае, к примеру, система эффективна. Но для меня свобода — большая ценность. Я свободолюбивый человек, и меня сложно загнать в какие-то рамки.

— Сейчас многое из советского сейчас возвращается. Школьная форма, например.

— В Англии много школ со строгими требованиями к форме, и не только в Англии. Я скорее против школьной формы. Знаете, у меня бывает такое, когда не хочется на тренировку одевать определенный цвет. Может, я сегодня оранжевый хочу, он поднимает мне настроение! У американок вообще тренер в гавайской рубашке выходил, на тренировках танцуют. Они и в этом смысле свободны. (Дмитрий Кузнецов)

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