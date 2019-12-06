Вышла книга про волейбол. Среди авторов Алекно и Саммелвуо

В Москве презентовали книгу «Тренируйся как чемпион. Классический и пляжный волейбол». Ее авторы: тренеры Владимир Алекно, Туомас Саммелвуо, Дамир Колец, Дмитрий Соснин, Дмитрий Марюхнич, а также медики и ученые Фаина Иорданская, Александр Дмитриев, Лариса Гунина, Тамара Абрамова.

В книге можно прочесть про системы тренировок, медицину, нутрициологию, тактику, IT-технологии и тренерские философии ведущих специалистов российского и мирового волейбола. (Владимир Иванов)