«Все еще достоин!» Казанский «Зенит» сравнил победу в Кубке России с Тором из «Мстителей»
22:38
26 декабря казанский «Зенит» обыграл одноименный клуб из Санкт-Петербурга (3:0) в финальном матче Кубка России. Пресс-служба казанцев в шуточной манере отреагировала на успех своей команды, сравнив клуб с гером фильма о супергероях «Мстители: Финал» Тором.
«Все еще достоин», — написано на фотографии, где Тором является «Зенит», молот — Кубок России (молот мьельнир является символом бога Тора).
Команда Владимира Алекно завоевала 9-й тутул в своей истории и 6-й подряд.
Все ещё достоин ???#МыЗенитКазань pic.twitter.com/XTrEBPQHQz— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) December 26, 2019
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