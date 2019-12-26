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«Все еще достоин!» Казанский «Зенит» сравнил победу в Кубке России с Тором из «Мстителей»

22:38
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26 декабря казанский «Зенит» обыграл одноименный клуб из Санкт-Петербурга (3:0) в финальном матче Кубка России. Пресс-служба казанцев в шуточной манере отреагировала на успех своей команды, сравнив клуб с гером фильма о супергероях «Мстители: Финал» Тором.

«Все еще достоин», — написано на фотографии, где Тором является «Зенит», молот — Кубок России (молот мьельнир является символом бога Тора).

Команда Владимира Алекно завоевала 9-й тутул в своей истории и 6-й подряд.

Казанский «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Кубок России

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