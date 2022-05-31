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Сегодня, 18:59

Воронкова исключили из экспертной комиссии федерации волейбола на время дисквалификации

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Андрей Воронков не будет работать в экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) во время дисквалификации, информирует ТАСС.

Ранее исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградского «Локомотива» Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво.

Воронков возглавляет «Локомотив» с 2018 года и дважды привел команду к победе в чемпионате России.

С 2013 по 2015 год он возглавлял мужскую сборную России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14782329?utm_source=sport24.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sport24.ru&utm_referrer=sport24.ru
Андрей Воронков
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