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Сегодня, 16:16

Волков признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России

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Дмитрий Волков признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России.
Фото БЕТСИТИ

Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России по волейболу между клубом из Казани и «Факелом».

«Зенит-Казань» уверенно победил в трех партиях со счетом 25:16, 25:14, 25:21. Волков набрал 17 очков.

Награду «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» спортсмену вручил руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ Александр Гурьянов.

«Зенит-Казань» стал 11-кратным обладателем Кубка России по волейболу. «Факел» второй раз в истории завоевал серебряные медали турнира.

БЕТСИТИ Финал Кубка России проходил 24-25 декабря в Новом Уренгое.

ВК Зенит (Казань)
Дмитрий Волков
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