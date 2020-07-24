Волейбольный «Зенит» начал подготовку к сезону
15:23
Волейболисты петербургского «Зенита» успешно прошли медосмотр и 27 июля приступят к тренировкам, сообщает сайт клуба.
Среди легионеров удалось присоединиться к команде кубинцу Ореолю Камехо. Главная звезда клуба доигровщик Егор Клюка после медосмотр выразил уверенность, что волейболисты быстро вернут форму, хотя «ощущение странные — слишком долго продлился незапланированных отдых от волейбола».
Чемпионат России по волейболу ориентировочно стартует в середине октября. Победителем прошедшего неполного сезона по итогам регулярного сезона был объявлен новосибирский «Локомотив». (Дмитрий Кузнецов)
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