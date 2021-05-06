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Волейболисты сборной России начали подготовку к Играм в Токио

16:02
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Мужская и женская сборные России по волейболу начали подготовку к Олимпийским играм в Токио.

«Сборные команды начали подготовку к Олимпийским играм. Сборные готовятся в Новогорске», — приводит ТАСС сообщение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11317795

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