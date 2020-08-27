Волейболистки сборной России проиграли в первом матче Кубка Калининградской области

Сборная России под руководством Серджио Бузато потерпела поражение в первом официальном волейбольном матче в России после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Россиянки, ведомые Татьяной Кошелевой и Ириной Воронковой, выиграли первую партию турнира в Калининграде со счетом 26:24, но затем крупно уступили подопечным Михаила Карполя три сета подряд — 17:25, 15:25, 15:25. Отметим, что за «Уралочку» играла капитан команды Ксения Парубец, также вызванная в сборную.

Также в турнире, который продлится до 29 августа, принимают участие калининградский «Локомотив» и казанское «Динамо — Ак Барс». (Дмитрий Кузнецов)