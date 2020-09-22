По возвращении с матча суперлиги обязательное тестирование на COVID-19 показало положительный результат у одного из участников команды «Минчанка». Клинических проявлений заболевания у спортсменки не наблюдается. Все игроки чувствуют себя в пределах нормы. Для всех контактирующих лиц запланированы обязательные повторные тесты, сообщает сайт клуба.

Волейболисткам «Минчанки» предписан режим изоляции на срок до 14 дней.

В связи с этой ситуацией запланированный выезд на матч Лиги чемпионов 23 сентября в польском Лодзе будет отменен. Согласно действующему положению Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) наличие положительного COVID-19-теста у члена делегации может стать уважительной причиной неприбытия на матч. В этом случае неприбывшая команда освобождается от штрафов и санкций.

За неявку команде будет засчитано техническое поражение в 1-м раунде Лиги чемпионов. Борьбу на еврокубковой арене «Минчанка» продолжит в Кубке ЕКВ со стадии 1/16 финала.

Также будут отменены ближайшие туры «Минчанки» в суперлиге России. Путем переноса игр или техническим поражением — это решение будет принято специальным совещанием руководства Всероссийской федерации волейбола в ближайшее время.