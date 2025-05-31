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Волейболистка Маркова рассказала о первых тренировках со сборной России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Доигровщица Марина Маркова рассказала «СЭ», как ей поступил вызов в сборную России. До этого 24-летняя волейболистка никогда не играла за национальные команда даже на молодежном уровне. Маркова является одним из лидеров действующего чемпиона Турции «Вакыфбанка».

— Это твой не первый вызов в сборную, но первый приезд в команду. Как нынешний вызов поступил?

— Я получила звонок от Константина Анатольевича. Он спросил, как я себя чувствую, как прошел сезон и о моих мыслях по поводу прихода в сборную. Ответила, что всегда за. Был вызов еще в прошлом году, но из-за того, что у меня не было достаточно отдыха после чемпионата Индонезии, я отказалась. Договорились, что будем держать связь.

— Сейчас не было раздумий, чтобы пораньше в отпуск уйти?

— Нет, не было такого. Мне дали две недели после окончания «Финала четырех» Лиги чемпионов. Поэтому я приехала позже.

— Испытала ли какие-то новые ощущения, приехав в сборную?

— На данный момент нет. Это понятно, так как у нас сейчас нет официальных соревнований. Да, будет игра с Сербией. Возможно, новые ощущения появятся перед матчем или во время него. Конечно, интересно находиться в одной команде с девчонками, против которых я играла в прошедшем сезоне. От этого немного разные чувства.

— Около семи лет ты не была в команде, где все говорят на русском. На тренировках в сборной не проскакивают какие-то слова на английском или турецком?

— Бывает. Особенно в каких-то быстрых моментах, такие как страховка. Проскакивает. Надо переключаться. Это займет какое-то время, — сказала Маркова «СЭ».

Марина Маркова.«Меня сравнивают с правительницей Хюррем Султан. С одной стороны, приятно, с другой — смешно». Интервью волейболистки Марины Марковой
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Волейбол
Сборная России по волейболу
Марина Маркова
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