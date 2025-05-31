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31 мая 2025, 17:20

Волейболистка Маркова объяснила, почему выбрала психологию в американском университете

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта


Доигровщица сборной России Марина Маркова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему во время учебы в Сиракузском университете выбрала для изучения психологию. Маркова отучилась в США с 2019 по 2023 год, а сейчас является одним из лидеров действующего чемпиона Турции «Вакыфбанка».

— Почему выбрала психологию? Какие еще были варианты?

— На самом деле я собиралась поступать на бизнес-менеджмент. Но так как начала учебу с января, а не с августа-сентября, то мне не удалось перевестись на этот курс. Я, как и все спортсмены, поступала на спортивный менеджмент, потому что это самое простое и не требовало дополнительных вступительных экзаменов. Во время первого года обучения спортсмены проходят необходимые классы для перехода на факультет, на который они хотят. Но у меня такой возможности не было. Одним из вариантов была начальная психология, которая мне понравилась.

— Много ли новых знаний для себя открыла в психологии?

— Думаю, да. Того обучения, которое я прошла, недостаточно, чтобы быть психотерапевтом. Для этого нужно получать дополнительное образование в медицине и магистратуре. Но все равно мы изучали такие классы, как детская психология, анормальная психология, то есть психология ментальных болезней. Поэтому считаю, что получила достаточно знаний. Очень многое я использую в жизни. Например, какие-то небольшие методики для самоуспокоения или просто для обзора своего поведения и понимания причины этого поведения.

— В спорте же психология тоже очень важна. Используешь ли ты эти знания на площадке?

— Наверное, да. Но это не так сильно заметно. То есть я не привлекаю к этому особое внимание. Просто, так, как делала раньше, это вошло в небольшую привычку. Главное — необходимо понимание себя: что нужно сделать, чтобы чувствовать себя на все 100; как справиться со стрессом. Думаю, стресс — это самое тяжелое, что приходится испытывать игрокам. Ты можешь быть идеальным во всем, но если не умеешь справляться со стрессом, то намного тяжелее играть на том уровне, на котором ты можешь играть, — сказала Маркова «СЭ».

Марину Маркову в&nbsp;Турции сравнивают с&nbsp;Хюррем Султан.«Меня сравнивают с правительницей Хюррем Султан. С одной стороны, приятно, с другой — смешно». Интервью волейболистки Марины Марковой
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Марина Маркова
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