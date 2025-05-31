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31 мая 2025, 17:50

Волейболистка Маркова объяснила, почему после учебы в США не вернулась в российский чемпионат

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Доигровщица сборной России Марина Маркова рассказала «СЭ», как выбирала профессиональный клуб после учебы в США. Маркова училась в США с 2019 по 2023 год, а сейчас является одним из лидеров действующего чемпиона Турции «Вакыфбанка».

— Ты рассказывала, что после университета у тебя были предложения от клубов из России, Кореи и Италии. Кто предлагал в России и почему не выбрала этот вариант?

— Если честно, уже не помню, кто предлагал из России. Было предложение пойти на корейский драфт. Но поступили запросы из Италии и Турции. Выбор пал на Турцию. Одна из причин, почему не выбрала Россию, заключается в том, что мне хотелось больше поиграть за границей. Если бы вернулась сразу домой, то это было бы остановкой в международном волейболе. Опять пришлось бы перестраиваться на наш волейбол, что заняло какое-то время.

— Почему именно Турция?

— Я выбрала хоть и не сильную команду, но в турецком чемпионате играет много звезд. Мне хотелось против них поиграть, улучшить свой уровень.

— В Италии вроде тоже неплохо в этом плане. Разве нет?

— Да. Но по деньгам больше было в Турции, — сказала Маркова «СЭ».

Марину Маркову в&nbsp;Турции сравнивают с&nbsp;Хюррем Султан.«Меня сравнивают с правительницей Хюррем Султан. С одной стороны, приятно, с другой — смешно». Интервью волейболистки Марины Марковой
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Волейбол
Марина Маркова
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