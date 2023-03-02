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Сегодня, 21:30

Волейболистка Кадочкина о разлуках с мужем: «Мы спортсмены — у него есть будущее, у меня. Нужно строить карьеру»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» рассказала о том, как строит свою семейную жизнь.

«Изначально я своего будущего мужа встретила еще в девять лет, задолго до переезда в Казань. У нас была своя насыщенная история знакомства. Но близко мы начали общаться именно в Казани. Он живет там, поэтому и свадьбу играли в Татарстане. Конечно, расстояние играет свою роль, наивно было бы говорить что-то другое. Так что скучаю, как и любой человек. Но мы спортсмены. У меня есть будущее, у него будущее. Нужно строить карьеру и нельзя забирать ее друг у друга. Так что приходится уживаться, искать компромиссы. И пока что выходит все неплохо.
От разлук в спортивной семье никуда не денешься. В будущем мы, может, и решим, кто и когда уходит, кто к кому переедет. Но пока есть возможность, силы и здоровье играть — я за то, чтобы мы вдвоем продолжали играть. Заниматься любимым делом. И играли там, где комфортнее и лучше всего для развития как спортсмена», — сказала Кадочкина.

Супруг Татьяны Денис Толок тоже является волейболистом, он выступает за казанский «Зенит». С сезона-2022/23 Кадочкина играет за калининградский «Локомотив», до этого она представляла казанское «Динамо».

Татьяна Кадочкина. «Были предложения из-за рубежа, но я пока хочу играть в России». Новый этап в карьере Кадочкиной

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