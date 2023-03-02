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Сегодня, 21:15

Волейболистка Кадочкина рассказала о причинах перехода в калининградский «Локомотив»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Татьяна Кадочкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Доигровщица «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» рассказала о причинах перехода из «Динамо-Ак Барс» (Казань) в команду из Калининграда.

«Главной причиной было мое желание сменить обстановку. Я хотела покинуть зону комфорта. Понимала, что в Казани я уже так привыкла ко всему, что не было вызовов. А без вызовов нет роста. Я хотела уехать туда, где мне будет непривычно. В Калининграде я раньше практически не была, не считая выездных матчей. Но это как обычно бывает: прилетели, отыграли и улетели — я даже и не гуляла.
Поначалу было непросто. Я из всех девочек знала только одну Юлию Бровкину. Пришлось вливаться в новый коллектив, доказывать. Но я справилась. Тот факт, что «Локомотив» действующий чемпион, — бонус при размышлениях. Приятно играть среди лучших, но вместе с тем это и дополнительная ответственность. Нужно соответствовать уровню», — сказала Кадочкина.

Кадочкина выступала за казанское «Динамо» с 2017 года, в составе команды она становилась чемпионкой России.

Татьяна Кадочкина. «Были предложения из-за рубежа, но я пока хочу играть в России». Новый этап в карьере Кадочкиной

ВК Динамо (Казань)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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