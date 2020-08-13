Волейболиста «Зенита» сняли с рейса по пути в Россию

Французский волейболист «Зенита» Антуан Бризар был снят с рейса в Санкт-Петербург и находится в аэропорту Антальи. Планировалось, что Бризар присоединится к петербургскому клубу сегодня, 13 августа

«У игрока есть все необходимые документы для прилета в Россию. Он находится в списке специалистов, которых допускают в страну. Он летел через Анталью в Санкт-Петербург, и в Турции его на борт не пустила сотрудница авиакомпании по необъясненным причинам», — цитирует ТАСС источник.

26-летний волейболист подписал контракт с клубом еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии присоединится к команде лишь в ближайшее время.