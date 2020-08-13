Волейболиста «Зенита» сняли с рейса по дороге в Россию

Как стало известно «СЭ», французскому связующему «Зенита» Антуану Бризару не удалось с первого раза присоединиться к своей новой команде в Петербурге. 26-летний волейболист направлялся из Парижа в Санкт-Петербург через турецкую Анталью, но не смог сесть на второй рейс.

По данным «СЭ», препятствием стала сотрудница авиакомпании, которая без объяснения причин не пустила француза в самолет — хотя Бризар числится в «Списке лиц, являющихся высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта». Именно по нему организуется въезд легионеров спортивных клубов на территорию России.

Бризар должен был прилететь в Санкт-Петербург в 22:20 12 августа и поучаствовать в первой тренировке в клубе уже сегодня, однако теперь застрял в Анталье. Клуб предпринимает попытки вызволить игрока из Турции и сегодня все-таки доставить его в Россию. (Дмитрий Кузнецов)