Волейболист «Зенита» Нгапет вылечился от коронавируса

Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавируса, сообщает «Татар-информ». Он выписан из Республиканской клинической инфекционной больницы.

— Эрвин Нгапет полностью здоров, он чувствует себя хорошо. Сегодня пациента выписали из РКИБ, — отметили в Минздраве республики Татарстан.

После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта, волейболисту был предоставлен отпуск, который Эрвин провел во Франции. По возвращении в Казань 11 марта он почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.