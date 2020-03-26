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Волейболист «Зенита» Нгапет вылечился от коронавируса

15:42
Давид Нгапет. Фото Archysport
Давид Нгапет. Фото Archysport
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Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавируса, сообщает «Татар-информ». Он выписан из Республиканской клинической инфекционной больницы.

— Эрвин Нгапет полностью здоров, он чувствует себя хорошо. Сегодня пациента выписали из РКИБ, — отметили в Минздраве республики Татарстан.

После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта, волейболисту был предоставлен отпуск, который Эрвин провел во Франции. По возвращении в Казань 11 марта он почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Дополнительная информация:

https://www.tatar-inform.ru/news/sport/26-03-2020/voleybolist-zenita-kazan-ervin-ngapet-vylechilsya-ot-koronavirusa-i-vypisan-iz-rkib

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