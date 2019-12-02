Волейболист Спиридонов извинился за атаку судей на детских соревнованиях по теннису

Волейболист «Уфы» Алексей Спиридонов извинился за свое поведение во время детских соревнований по теннису.

Спортсмен вчера разместил видео инцидента: он спорил с судьями и другими родителями, кричал обидные слова и предлагал разобраться с одним из старших оппонентов, а потом при попытке толкнуть его упал сам. В комментарии к удаленному позже ролику он с просьбой о максимальном распространении информации написал: его дочь сняли с турнира якобы из-за того, что он хлопал в ладоши.

«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису г.Уфы! — написал Спиридонов сегодня в своем Instagram. — Я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент произошедший на кортах теннисной школы. Спасибо большое организаторам дружеских игр для самых юных теннисистов, в которых принимает участие моя дочь, вы делаете благое и очень хорошее дело для маленьких спортсменов! Мне крайне стыдно, за свое поведение и принесенный моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису г.Уфы, одна из лучших школ нашей страны, со своими традициями.Я еще раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится!»