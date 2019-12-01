Волейболист Спиридонов атаковал судей на детских соревнованиях по теннису
18:48
Волейболист «Уфы» Алексей Спиридонов оказался в центре скандала. Спортсмен заявил, что его дочь сняли с детских соревнований по теннису, якобы из-за того, что он хлопал в ладоши.
«Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса. Сняли мою дочь в в финале, когда она вела 2:0, из-за того что я хлопал в ладоши!» — написал Спиридонов в Twitter, выложив видеоролик с конфликтом.
Пост!!!шакалы из уфы и их родители , в структуре тенниса, снялся мою дочь в в финале , когда она ввела 2:0 из-за того что я хлопал в ладоши)))) ретвит максимальный друзья !!! pic.twitter.com/7bnCEjpK8n— Alexey Spiridonov (@spirik15) December 1, 2019
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