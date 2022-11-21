Волейболист Мороз будет дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Российский волейболист Павел Мороз будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Ранее, 21 ноября, стало известно, что олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на один год (до апреля 2023-го) за нарушение антидопинговых правил.

«В деле Мороза работает другой юрист. Но ситуации аналогичные, поэтому Мороз с высокой долей вероятности также будет дисквалифицирован на год. Там также достигнуто согласие по мировому соглашению», — приводит ТАСС слова агента игрока Дмитрия Резванова.

В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста дал положительный результат. В настоящий момент Мороз отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).

35-летний Мороз выступал за сборную России с 2012 по 2015 год. Он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013).

В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат. В пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.