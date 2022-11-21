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Допинг

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Волейболист Мороз будет дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

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Российский волейболист Павел Мороз будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Ранее, 21 ноября, стало известно, что олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на один год (до апреля 2023-го) за нарушение антидопинговых правил.

«В деле Мороза работает другой юрист. Но ситуации аналогичные, поэтому Мороз с высокой долей вероятности также будет дисквалифицирован на год. Там также достигнуто согласие по мировому соглашению», — приводит ТАСС слова агента игрока Дмитрия Резванова.

В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста дал положительный результат. В настоящий момент Мороз отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).

35-летний Мороз выступал за сборную России с 2012 по 2015 год. Он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013).

В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат. В пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.

Источник: https://tass.ru/sport/16387115
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