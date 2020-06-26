Волейболист Кимеров дисквалифицирован на два года условно

Волейболист новоуренгойского «Факела» Александр Кимеров дисквалифицирован на два года условно за нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Такое решение было принято на заседании президиума ВФВ, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщает сайт организации.

Ранее Кимеров совершил нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь машины. Пострадавший обратился в полицию.